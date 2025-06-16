Три дела возбудила прокуратура Приморья в связи с разрушением дороги в Ильмовку

Подтверждено, что дорогу разрушила большегрузная техника, задействованная при строительстве объектов энергетики. Восстановительные работы на дороге начаты, но в нормативное состояние привели незначительный участок дороги, жители села остаются в бедственном положении — в Ильмовку не могут проехать автомобили экстренных служб, в том числе скорой медицинской помощи, а в сельский магазин невозможно доставить продукты и другие товары первой необходимости. В Лесозаводском округе объявлен режим ЧС муниципального характера.