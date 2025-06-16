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Три дела возбудила прокуратура Приморья в связи с разрушением дороги в Ильмовку

Прокуратура провела очередную выездную проверку по факту разрушения единственной дороги, соединяющей село Ильмовка Лесозаводского округа с федеральной трассой Владивосток — Хабаровск, по итогу проверки возбуждено три административных дела, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

Подтверждено, что дорогу разрушила большегрузная техника, задействованная при строительстве объектов энергетики. Восстановительные работы на дороге начаты, но в нормативное состояние привели незначительный участок дороги, жители села остаются в бедственном положении — в Ильмовку не могут проехать автомобили экстренных служб, в том числе скорой медицинской помощи, а в сельский магазин невозможно доставить продукты и другие товары первой необходимости. В Лесозаводском округе объявлен режим ЧС муниципального характера.

Представления внесены директору Дальнереченского филиала «Примавтодора» и его подрядчику. В отношении директора также возбуждено административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Прокурор обратился в суд с иском к региональному Минтрансу, требуя незамедлительного восстановления единственной дороги в село.

В ходе проверки также выяснилось, что линии электропередач прокладывают посреди леса, что нарушает требования санитарной и пожарной безопасности. Возбуждены соответствующие административные дела (8.31 КоАП РФ, 8.32 КоАП РФ).

Прокуратура держит на контроле устранение выявленных нарушений и восстановление прав жителей Ильмовки.

На разбитые КАМАЗами дороги жалуются и жители посёлка Раздольное. Ситуация в населённом пункте пока не такая критическая, как в Ильмовке, однако плохое состояние дорог приводит к дорожным заторам, мешающим туристам выбраться через посёлок в «курортный» Хасанский округ. И это ещё не начался пик туристического сезона.