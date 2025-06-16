Стали известны новые правила расчета среднего заработка в России

Новые правила будут действовать для расчета выходного пособия и отпускных.
Средний месячный заработок с 1 сентября 2025 года будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяц. Эти правила потребуются для расчета отпускных и выходного пособия. Это следует из правительственных документов.
«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — говорится в постановлении правительства, которое приводит РИА Новости. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.
Для работников с суммированным учетом рабочего времени за длительный период расчет будет производиться иначе. Средний заработок определят путем умножения среднего заработка за час на среднее число рабочих часов в месяце. Эти изменения направлены на унификацию порядка начисления выплат и повышение прозрачности расчетов для работодателей и сотрудников.