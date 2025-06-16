Стали известны новые правила расчета среднего заработка в России

Для работников с суммированным учетом рабочего времени за длительный период расчет будет производиться иначе. Средний заработок определят путем умножения среднего заработка за час на среднее число рабочих часов в месяце. Эти изменения направлены на унификацию порядка начисления выплат и повышение прозрачности расчетов для работодателей и сотрудников.