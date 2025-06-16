В ГД рассмотрят запрет продажи животных в цирке

Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России вступает в силу запрет на содержание в домашних условиях ряда диких животных, включая львов, тигров, волков и других, за исключением лицензированных зоопарков, цирков и научных организаций. Новый законопроект о цирках продолжает ужесточение регулирования обращения с животными и направлен на постепенный отказ от их использования в развлекательных целях.