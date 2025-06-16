В ГД рассмотрят запрет продажи животных в цирке

Большую часть времени цирковые животные проводят в тесных клетках.
Госдума планирует в июле 2025 года рассмотреть законопроект, запрещающий приобретать и передавать животных для цирковых представлений с 1 января 2026 года. Он также обяжет цирки стерилизовать животных и постепенно прекратить номера с их участием. Это следует из документа профильного комитета ГД по экологии.
«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — июль 2025 года», — сказано в решении комитета. Его цитирует РИА Новости. Отмечается, что законопроект внесен на рассмотрение палаты парламента в мае.
Инициатива, разработанная лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым и зампредом комитета ГД по экологии Георгием Араповым, предполагает полный запрет на пополнение цирковых трупп новыми животными. При этом уже работающие в цирках звери смогут оставаться в учреждениях до конца жизни, но заменять их будет нельзя.
Авторы законопроекта указывают на этические и практические проблемы эксплуатации животных: тесные клетки, стрессовые перевозки и методы дрессировки, основанные на принуждении. Переходный период до 2026 года, по мнению парламентариев, позволит циркам адаптироваться без новых закупок. Если закон примут, со временем номера с животными в России исчезнут естественным образом — по мере их выбывания из-за старости или болезней.
Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России вступает в силу запрет на содержание в домашних условиях ряда диких животных, включая львов, тигров, волков и других, за исключением лицензированных зоопарков, цирков и научных организаций. Новый законопроект о цирках продолжает ужесточение регулирования обращения с животными и направлен на постепенный отказ от их использования в развлекательных целях.