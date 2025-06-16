Педиатр рассказал, как помочь ребенку легче пережить скачки роста

Бывает, ребенок за две недели словно «выстреливает» вверх — и это не просто внешние изменения. В организме проходят значительные изменения во время таких резких скачков роста. Врач-педиатр Антон Прохоренко объяснил KP.RU, как помочь ребенку в это время.