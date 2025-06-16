Педиатр рассказал, как помочь ребенку легче пережить скачки роста

Бывает, ребенок за две недели словно «выстреливает» вверх — и это не просто внешние изменения. В организме проходят значительные изменения во время таких резких скачков роста. Врач-педиатр Антон Прохоренко объяснил KP.RU, как помочь ребенку в это время.
— Кости удлиняются быстрее, чем к этому успевают адаптироваться мышцы и связки. Возникают проблемы с осанкой, появляется плоскостопие, возможно временное нарушение координации движений. Ребенок начинает очень быстро уставать, особенно после физических нагрузок, — уточнил медик.
Во время резкого роста важно следить за питанием. По словам врача, следует добавить в рацион больше белка (мясо, рыба, яйца), кальция (творог, молоко) и витаминов. Но главное — не перекармливать, особенно подростков.
Физическая активность должна быть умеренной. Плавание, растяжка или легкие упражнения помогут мышцам адаптироваться. А вот от серьезных нагрузок лучше временно отказаться, ведь организм и так перегружен. Сон особенно важен — именно ночью вырабатывается гормон роста. Ребенок должен ложиться вовремя и достаточно отдыхать.
Специалист добавил, что значимую роль играет эмоциональная поддержка. Дети часто становятся раздражительными не из-за характера, а потому что им действительно непросто. Понимание и забота помогут пережить этот период легче.