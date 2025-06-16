Земфира и Хаматова оказались в базе «Миротворца»

В перечне украинского портала «Миротворец» теперь фигурируют певица Земфира* (в России ей присвоен статус иноагента) и актриса Чулпан Хаматова.
Причины появления артисток в базе сформулированы так:
• Земфира* — за «отрицание вооружённой агрессии РФ» и «манипулирование общественно значимой информацией».
• Хаматова — за «нелегальное пересечение украинской границы» при поездке в Крым, «попытки легитимизировать российский статус полуострова», а также за «незаконную коммерческую деятельность» на крымской территории.
В 2022 году Земфира* перебралась во Францию, тогда как Хаматова обосновалась в Латвии.
Портал «Миротворец» был запущен в 2014-м по инициативе бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Задачей ресурса декларируется идентификация и публикация данных лиц, которых администрация считает угрозой национальной безопасности страны. До 2016 года сайт официально сотрудничал с МВД, военной разведкой и другими силовыми структурами Украины.
Ранее адвокат актёра Михаила Ефремова рассказал, почему актёр попал в базу «Миротворца».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.