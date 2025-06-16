Земфира и Хаматова оказались в базе «Миротворца»

Портал «Миротворец» был запущен в 2014-м по инициативе бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Задачей ресурса декларируется идентификация и публикация данных лиц, которых администрация считает угрозой национальной безопасности страны. До 2016 года сайт официально сотрудничал с МВД, военной разведкой и другими силовыми структурами Украины.