«Не заметил свастику»: учитель заплатит штраф за провокационное фото с ученицами

Мужчина разместил снимок с ученицами в своей группе в соцсети «ВКонтакте», после чего публикацию выявили сотрудники Центра «Э» полиции. На основании этого был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской символики. В суде педагог пояснил, что девушки попросили сделать совместное фото, а он не заметил, что на одной из футболок изображена запрещенная символика. Учитель признал свою вину и раскаялся, уточнив, что удалил фотографию по совету знакомого, но случайно оставил ее в основном альбоме из-за незнания компьютерных технологий.