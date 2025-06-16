«Не заметил свастику»: учитель заплатит штраф за провокационное фото с ученицами

Суд оштрафовал учителя за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой.
В Омске суд назначил штраф в размере двух тысяч рублей школьному учителю за размещение в интернете фотографии, на которой ученица запечатлена в футболке с нацистской символикой. Об этом сообщается в материалах суда.
«Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой…» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на официальные документы.
Мужчина разместил снимок с ученицами в своей группе в соцсети «ВКонтакте», после чего публикацию выявили сотрудники Центра «Э» полиции. На основании этого был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской символики. В суде педагог пояснил, что девушки попросили сделать совместное фото, а он не заметил, что на одной из футболок изображена запрещенная символика. Учитель признал свою вину и раскаялся, уточнив, что удалил фотографию по совету знакомого, но случайно оставил ее в основном альбоме из-за незнания компьютерных технологий.
По словам учителя, фото было сделано в конце учебного года, когда школьники по традиции расписывали старые футболки. Педагог отметил, что не уверен, осознавали ли сами ученицы значение изображенного на их одежде. Позже, по словам мужчины, завуч школы сделала замечание ученицам по поводу неподобающей надписи. Решение о штрафе было принято Омским судом в конце мая 2025 года.
Ранее в Кемеровской области сотрудники полиции установили подростка, который опубликовал в своем персональном telegram-канале свыше 400 стикеров, содержащих нацистскую символику. Подростка вместе с его матерью вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Молодой человек пришел на комиссию с георгиевскими ленточками, пишет RT. В ходе заседания он признал свою вину и публично извинился за совершенное. В отношении нарушителя было вынесено предупреждение.