Новые правила расчёта среднего заработка в России вступят в силу 1 сентября

В новом документе прописано, что для расчёта выходного пособия средний месячный заработок вычисляют, умножая средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней. Речь идёт о рабочих днях в течение одного месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы.
Для ситуаций с суммированным учётом рабочего времени за длительный период действуют другие правила. Здесь нужно умножить средний почасовой заработок на среднее число рабочих часов в месяце.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дающий гражданам право блокировать нежелательные массовые рассылки. Отказаться от спам-сообщений и массовых звонков можно будет через личный кабинет мобильного оператора или специальное приложение.