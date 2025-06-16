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В России могут запретить продажу животных в цирки

Государственная дума РФ в июле может рассмотреть проект закона, запрещающий продавать животных в цирки и использовать их в цирковых представлениях.

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Государственная дума РФ в июле может рассмотреть проект закона, запрещающий продавать животных в цирки и использовать их в цирковых представлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ профильного комитета Госдумы по экологии.

В документе говорится, что сейчас использование животных в цирковых представлениях вызывает как этические, так и практические проблемы. Все потому, что животные часто содержатся в неподходящих для них условиях, а во время гастролей их перевозят в душных вагонах с ограниченным питанием и без должной вентиляции.

Также в документе добавляется, что методы дрессировки животных часто основаны на жестком принуждении.

Если Госдума одобрит законопроект, то он вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако его концепция предусматривает возможность использования уже содержащихся в цирках животных до конца их естественной жизни. Но замена выбывших животных будет запрещена.

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