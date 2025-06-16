В России могут запретить продажу животных в цирки

В документе говорится, что сейчас использование животных в цирковых представлениях вызывает как этические, так и практические проблемы. Все потому, что животные часто содержатся в неподходящих для них условиях, а во время гастролей их перевозят в душных вагонах с ограниченным питанием и без должной вентиляции.