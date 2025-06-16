Спасатели МЧС доставили на берег застрявших на острове Зеленом комсомольчан

Вернуться назад они не могли из-за поломки двигателя.
На помощь им выдвинулся катер со спасателями на борту. В течение двух часов горожан доставили на берег и вернули в город. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.
«Перед выходом на акваторию необходимо заранее ознакомиться с прогнозом погоды, проверить свой катер, лодку на целостность и соответствие требованиям безопасности», — отметил начальник поисково-спасательного отряда (Комсомольск-на-Амуре) регионального МЧС России Евгений Грязнов.