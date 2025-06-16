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Пост главы MI6 в Великобритании впервые займет женщина

Новым руководителем разведки станет Блейз Метревели.

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Источник: Аргументы и факты

Впервые в истории Великобритании на пост главы Секретной разведывательной службы (MI6) назначена женщина. Об этом официально сообщил офис премьер-министра, отметив, что новым руководителем разведки станет Блейз Метревели.

Согласно заявлению, опубликованному на правительственном сайте, Метревели станет 18-м директором MI6 и первой женщиной на этой должности.

Метревели сменит нынешнего главу службы Ричарда Мура, который покинет пост осенью этого года. В правительстве подчеркнули, что новое руководство MI6 продолжит укреплять национальную безопасность и отвечать на современные вызовы.

Ранее сообщалось, что глава ВС Британии Тони Радакин впервые за десятилетие посетил Китай. Целью поездки были переговоры по вопросам безопасности.