Пост главы MI6 в Великобритании впервые займет женщина

Впервые в истории Великобритании на пост главы Секретной разведывательной службы (MI6) назначена женщина. Об этом официально сообщил офис премьер-министра, отметив, что новым руководителем разведки станет Блейз Метревели.
Согласно заявлению, опубликованному на правительственном сайте, Метревели станет 18-м директором MI6 и первой женщиной на этой должности.
Метревели сменит нынешнего главу службы Ричарда Мура, который покинет пост осенью этого года. В правительстве подчеркнули, что новое руководство MI6 продолжит укреплять национальную безопасность и отвечать на современные вызовы.
Ранее сообщалось, что глава ВС Британии Тони Радакин впервые за десятилетие посетил Китай. Целью поездки были переговоры по вопросам безопасности.