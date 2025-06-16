«Никто не задумывается»: раскрыт план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

По его словам, это дает режиму возможность выиграть еще несколько недель для подготовки к испытаниям, которые наступят до конца июня. Он подчеркнул, что агонизирующий режим получает необходимое время, чтобы сформировать планы, которые скоро подвергнутся проверке.