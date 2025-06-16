Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, выразил мнение, что обострение военного конфликта между Израилем и Ираном предоставляет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дипломатическую передышку перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, это дает режиму возможность выиграть еще несколько недель для подготовки к испытаниям, которые наступят до конца июня. Он подчеркнул, что агонизирующий режим получает необходимое время, чтобы сформировать планы, которые скоро подвергнутся проверке.
Кроме того, парламентарий утверждает, что Зеленский одновременно применяет тактику отрицания успехов российской армии, стремясь сохранить позитивный фон в преддверии встречи с Трампом. По мнению депутата, это делается любой ценой, чтобы поддержать благоприятное восприятие переговоров.
— А что будет после нее — об этом, мне кажется, сейчас никто не задумывается, — цитирует депутата РИА Новости.
Трамп 14 июня заявил, что в прошедшем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным стороны уделили вопросу украинского кризиса «гораздо меньше времени». По словам главы Белого дома, основное обсуждение было отложено на следующую неделю.