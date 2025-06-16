В России обновят ГОСТ на икру

Икра в России станет менее соленой.
Росстандарт разрабатывает обновленный ГОСТ на икру с пониженным содержанием соли, что поможет бороться с фальсификатом на рынке. Об этом сообщил глава ведомства Антон Шалаев.
«Интересная работа, которая сейчас идет — обновление ГОСТа на икру с точки зрения снижения массовой доли соли», — рассказал Шалаев в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.
По его словам, это один из методов борьбы с фальсифицированной икрой, появляющейся на российских прилавках. В действующей редакции ГОСТа массовая доля соли составляет 4−6% для икры первого сорта и 4−7% для второго сорта.
Ранее URA.RU рассказывало, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) пройдет с 18 по 21 июня. В этом году форум посетят делегации на высшем уровне, министры, политики, руководителей международных организаций и лидеры парламентов стран мира. Также ожидается участие европейских компаний. Отмечается, что главной темой мероприятия станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».