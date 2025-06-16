В России обновят ГОСТ на икру

Ранее URA.RU рассказывало, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) пройдет с 18 по 21 июня. В этом году форум посетят делегации на высшем уровне, министры, политики, руководителей международных организаций и лидеры парламентов стран мира. Также ожидается участие европейских компаний. Отмечается, что главной темой мероприятия станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».