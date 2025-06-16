Мошенники придумали новый способ кражи денег через лотереи

В МВД РФ предупредили о проведении мошенниками фальшивых лотерей для кражи денег.
Мошенники начали использовать новые схемы обмана россиян через фальшивые лотереи в интернете. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Мошенники придумали схемы обмана россиян при помощи фальшивых лотерей», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на данные ведомства. По информации МВД, злоумышленники размещают в сети ссылки на несуществующие лотереи.
Пользователи, перейдя по таким ссылкам, попадают на сайты, где им предлагают поучаствовать в игре: открыть несколько виртуальных коробочек с «призами». Как правило, первые попытки оказываются неудачными, а на третьей участника информируют о крупном денежном выигрыше, часто в иностранной валюте.
Для получения денежных средств пользователю предлагается указать реквизиты своей банковской карты. Однако вместо обещанного выигрыша он лишается всех перечисленных денег, а его личная информация попадает в распоряжение мошенников. Получив доступ к этим данным, злоумышленники похищают средства и могут использовать карту для дальнейших мошеннических операций.
Ранее в МВД рекомендовали притвориться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками, пишет «Национальная служба новостей». Так, во время разговора с телефонными мошенниками рекомендуется изображать из себя неинтересного для них собеседника, чтобы злоумышленники прекратили попытки контакта. Помимо этого, гражданам советуют воздерживаться от ответов на звонки с незнакомых номеров, а при необходимости общения использовать голосовых помощников для большей безопасности.