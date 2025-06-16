Мошенники придумали новый способ кражи денег через лотереи

Ранее в МВД рекомендовали притвориться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками, пишет «Национальная служба новостей». Так, во время разговора с телефонными мошенниками рекомендуется изображать из себя неинтересного для них собеседника, чтобы злоумышленники прекратили попытки контакта. Помимо этого, гражданам советуют воздерживаться от ответов на звонки с незнакомых номеров, а при необходимости общения использовать голосовых помощников для большей безопасности.