Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй этап опрессовок стартует в Челябинске: где 14 дней не будет горячей воды

Очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в Челябинске начнется 17 июня и продлится до 1 июля включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как создавалась новая Россия

Под централизованное отключение горячей воды попадут 1260 многоквартирных домов и 179 учреждений социальной сферы в пяти районах — Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном.

Напомним, также проводятся гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. С 17 июня шесть котельных проведут работы с отключением горячей воды, еще одна, в поселке Шагол, — с 30 июня.

Как отмечают в городском Управлении ЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта этот период может быть продлен.

  • Калининский район.
  • Курчатовский район.
  • Ленинский район.
  • Тракторозаводский район.
  • Центральный район.

Испытания проводят для того, чтобы своевременно выявить слабые места и устранить повреждения, подготовить город к предстоящему отопительному периоду.

Напомним всего предусмотрено шесть этапов: третий — с 8 по 22 июля, четвертый — с 15 по 29 июля, пятый — с 29 июля по 12 августа, заключительный — с 13 по 27 августа.