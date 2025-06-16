Второй этап опрессовок стартует в Челябинске: где 14 дней не будет горячей воды

Под централизованное отключение горячей воды попадут 1260 многоквартирных домов и 179 учреждений социальной сферы в пяти районах — Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном.
Напомним, также проводятся гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. С 17 июня шесть котельных проведут работы с отключением горячей воды, еще одна, в поселке Шагол, — с 30 июня.
Как отмечают в городском Управлении ЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта этот период может быть продлен.
- Калининский район.
- Курчатовский район.
- Ленинский район.
- Тракторозаводский район.
- Центральный район.
Испытания проводят для того, чтобы своевременно выявить слабые места и устранить повреждения, подготовить город к предстоящему отопительному периоду.
Напомним всего предусмотрено шесть этапов: третий — с 8 по 22 июля, четвертый — с 15 по 29 июля, пятый — с 29 июля по 12 августа, заключительный — с 13 по 27 августа.