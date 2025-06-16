Вьетнамская авиакомпания VietJet запустила прямой рейс Владивосток — Нячанг

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Самолет с 220 пассажирами вылетел из Владивостока и благополучно приземлился в аэропорту Камрань», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Согласно официальной информации, регулярные рейсы по маршрутам Владивосток — Камрань, Хабаровск — Камрань и Благовещенск — Камрань будут выполняться шесть раз в неделю. Перевозки осуществляются в партнерстве с туроператором Anex Vietnam.
По данным туристических властей Вьетнама, с января по май 2025 года страну посетили более 210 тыс. граждан Российской Федерации. Из них свыше 100 тыс. выбрали в качестве пункта назначения провинцию Кханьхоа, где расположен популярный курорт Нячанг.