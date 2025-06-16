Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вьетнамская авиакомпания VietJet запустила прямой рейс Владивосток — Нячанг

Вьетнамская авиакомпания VietJet в воскресенье, 15 июня, выполнила первый прямой пассажирский рейс из Владивостока в международный аэропорт Камрань, расположенный в провинции Кханьхоа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Freepik

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Самолет с 220 пассажирами вылетел из Владивостока и благополучно приземлился в аэропорту Камрань», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Согласно официальной информации, регулярные рейсы по маршрутам Владивосток — Камрань, Хабаровск — Камрань и Благовещенск — Камрань будут выполняться шесть раз в неделю. Перевозки осуществляются в партнерстве с туроператором Anex Vietnam.

По данным туристических властей Вьетнама, с января по май 2025 года страну посетили более 210 тыс. граждан Российской Федерации. Из них свыше 100 тыс. выбрали в качестве пункта назначения провинцию Кханьхоа, где расположен популярный курорт Нячанг.