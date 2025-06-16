Вьетнамская авиакомпания VietJet запустила прямой рейс Владивосток — Нячанг

По данным туристических властей Вьетнама, с января по май 2025 года страну посетили более 210 тыс. граждан Российской Федерации. Из них свыше 100 тыс. выбрали в качестве пункта назначения провинцию Кханьхоа, где расположен популярный курорт Нячанг.