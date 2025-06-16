Жители Иркутска пожаловались на сбросы в реку Кая

Ранее жители Второго Иркутска пожаловались на неприятный запах на улице. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы на Шпачека и выяснили, что воздух действительно загрязнён. Уровень бензапирена превышал в пять раз выше нормы, а этилбензола — в два раза.