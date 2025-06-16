Жители Иркутска пожаловались на сбросы в реку Кая

Жители Иркутска пожаловались на сброс загрязнённой воды в реку Кая с территории полигона, где складируется снег. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
«Прокуратура с привлечением уполномоченных органов контроля проводит проверку по размещенной в социальных сетях информации о сбросах загрязненной воды в реку Кая с полигона по складированию в зимний период снега», — прокомментировали irk.aif.ru в надзорном ведомстве.
Сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению природоохранного законодательства.
Ранее жители Второго Иркутска пожаловались на неприятный запах на улице. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы на Шпачека и выяснили, что воздух действительно загрязнён. Уровень бензапирена превышал в пять раз выше нормы, а этилбензола — в два раза.