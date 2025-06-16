Заставляют открывать коробочки: Аферисты придумали новый обман с лотереями

Сообщается, что аферисты размещают в интернете ссылки на фальшивые лотереи и розыгрыши. Если перейти по ней, вам предложат открыть коробочки, в которых якобы содержатся призы. После нескольких неудачных попыток игрока информируют о крупном выигрыше, нередко фигурируют суммы в иностранной валюте.