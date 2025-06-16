Заставляют открывать коробочки: Аферисты придумали новый обман с лотереями

Фальшивые лотереи стали одной из популярных схем обмана россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Сообщается, что аферисты размещают в интернете ссылки на фальшивые лотереи и розыгрыши. Если перейти по ней, вам предложат открыть коробочки, в которых якобы содержатся призы. После нескольких неудачных попыток игрока информируют о крупном выигрыше, нередко фигурируют суммы в иностранной валюте.
Для получения выигрыша человеку предлагают ввести данные карты, на которую он якобы будет зачислен. После этого никакого выигрыша жертва не получает, а данные ее банковской карты становятся добычей мошенников.
Ранее сообщалось, как мошенники обманывают пожилых людей, обещая крупные выплаты и ценные подарки.
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