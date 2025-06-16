Эксперт объяснил, почему летом опасно оставлять воду в пластиковой бутылке на солнце

— В нормальных условиях эксплуатации бутылка не несет вреда. Но вот перегретая на солнце пластиковая бутылка действительно может выделять в воду в небольшом количестве (на верхних пределах допустимой нормы) потенциально неприятные для нас вещества. Вопрос, в каком объеме и как часто вы будете пить такую воду, — пояснил химик.