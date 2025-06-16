Эксперт объяснил, почему летом опасно оставлять воду в пластиковой бутылке на солнце

Оставленная на солнце пластиковая бутылка с водой превращается в потенциальный источник вредных веществ. Под воздействием тепла и ультрафиолета из пластика выделяются фталаты и бисфенолы, способные негативно влиять на организм. Об этом KP.RU рассказал Владимир Шипелин, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ведущий научный сотрудник научной школы «Химия и технология полимерных материалов».
— В нормальных условиях эксплуатации бутылка не несет вреда. Но вот перегретая на солнце пластиковая бутылка действительно может выделять в воду в небольшом количестве (на верхних пределах допустимой нормы) потенциально неприятные для нас вещества. Вопрос, в каком объеме и как часто вы будете пить такую воду, — пояснил химик.
После вскрытия бутылки и контакта воды с ротовой полостью в жидкости начинают развиваться микроорганизмы. В отличие от испорченных продуктов, изменение вкуса или запаха воды может быть неочевидным, что повышает риск отравления.
По словам эксперта, для безопасного использования рекомендуется хранить бутылки с водой в прохладном темном месте, избегать повторного использования одноразовой тары и не употреблять воду, длительное время находившуюся на солнце.