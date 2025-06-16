Во ВЦИОМ рассказали, насколько часто плачут российские мужчины

В рамках исследования также выяснилось, что мужчины в России сдержаннее реагируют на тяжелые жизненные события. При утрате близкого человека только половина мужчин (50%) считают слезы «очень вероятной» реакцией, тогда как среди женщин этот показатель достигает 81%. Разница заметна и при потере домашнего животного: подобную реакцию допустили 53% женщин и лишь 20% мужчин. На физическую боль мужчины также отвечают сдержанно: 51% считают слезы маловероятными, а еще 30% — невозможными. Женщины чаще допускают плач: 17% заявили, что заплакать в такой ситуации для них «очень вероятно».