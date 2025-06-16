Во ВЦИОМ рассказали, насколько часто плачут российские мужчины

Мужчины гораздо реже женщин выражают эмоции через слезы.
В России мужчины значительно реже, чем женщины, проявляют эмоции посредством слез. Согласно данным опросов, 27% представителей сильного пола сообщили, что не плакали более 10 лет, тогда как еще 19% признались, что хотя бы раз за прошедшее десятилетие испытывали подобные эмоции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
«Мужчины в России гораздо реже женщин выражают эмоции через слезы: 27% из них не плакали более 10 лет, еще 19% делали это в течение десятилетия», — пишут «Ведомости». Издание ссылается на исследование ВЦИОМ.
Согласно опросу, женщины заметно чаще мужчин позволяют себе слезы: за последний день плакали 18% опрошенных женщин, за неделю — 25%, за месяц — 21%. Среди мужчин эти показатели составили лишь 4%, 8% и 9% соответственно. Эксперт ВЦИОМа Татьяна Смак объяснила такие отличия традиционными гендерными установками, добавив, что представители сильного пола зачастую прибегают к альтернативным методам снятия стресса и преодоления трудностей. По ее мнению, ситуация может измениться с учетом тенденций в обществе.
В рамках исследования также выяснилось, что мужчины в России сдержаннее реагируют на тяжелые жизненные события. При утрате близкого человека только половина мужчин (50%) считают слезы «очень вероятной» реакцией, тогда как среди женщин этот показатель достигает 81%. Разница заметна и при потере домашнего животного: подобную реакцию допустили 53% женщин и лишь 20% мужчин. На физическую боль мужчины также отвечают сдержанно: 51% считают слезы маловероятными, а еще 30% — невозможными. Женщины чаще допускают плач: 17% заявили, что заплакать в такой ситуации для них «очень вероятно».
Кроме того, российские результаты были сопоставлены с аналогичными данными платформы YouGov по США. Исследование показало, что в обеих странах женщины плачут чаще, однако в Америке представители обоих полов чаще выражают эмоции через слезы. Среди российских мужчин треть (32%) не плакали более 10 лет или никогда, тогда как среди американцев — только 7%.
Ранее исследователи из Корнелльского университета провели серию экспериментов по нарезке лука, чтобы выяснить, как избежать слез во время этого процесса, пишет 360.ru. Специалисты протестировали различные методы, используя острые ножи и снижая скорость нарезки. Так, ученые рекомендуют использовать хорошо заточенный нож и нарезать продукты аккуратно, не торопясь.