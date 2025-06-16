Отец Жанны Фриске рассказал о ее последних минутах жизни

15 июня 2025 года исполнилось 10 лет со дня кончины российской певицы Жанны Фриске. Экс-солистка популярного коллектива «Блестящие» ушла из жизни в 2015 году, сраженная злокачественной опухолью головного мозга. В преддверии этой печальной даты родные и друзья артистки собрались вместе, дабы воздать дань её светлой памяти.
Отец певицы Владимир Копылов поделился воспоминаниями о последних днях дочери. По его словам, 8 марта Жанна перестала отвечать на внешние раздражители и погрузилась в мир тишины. Владимир рассказал, что последние две недели жизни она провела в беспамятстве. Накануне трагического события неотлучно находилась рядом с Фриске её преданная подруга Ольга Орлова. В один из моментов Жанна приоткрыла глаза.
«Две недели она была вообще без сознания, без ничего. За день до смерти Ольга прибегает и говорит: “Жанна открыла глаза и все рассматривает, что-то спросила, пойдем быстренько”. Я подбежал, а она уже закрыла глаза, и все», — с горечью поведал Владимир.
При этом мужчина подчеркивает, что прошедшие 10 лет пронеслись для него словно одно мгновение. Десятилетие без Жанны пролетело как единый миг. Кажется, будто вчера она была рядом, мы общались, а теперь её нет с нами, признался он на передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Несмотря на прошедшее время, горечь потери не утихает и по сей день.
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