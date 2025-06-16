Отец Жанны Фриске рассказал о ее последних минутах жизни

При этом мужчина подчеркивает, что прошедшие 10 лет пронеслись для него словно одно мгновение. Десятилетие без Жанны пролетело как единый миг. Кажется, будто вчера она была рядом, мы общались, а теперь её нет с нами, признался он на передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Несмотря на прошедшее время, горечь потери не утихает и по сей день.