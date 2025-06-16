Самая мощная в текущем месяце вспышка зафиксирована на Земле: чем это чревато

Следующую сильную вспышку на Солнце ожидают к шести утра 16 июня. Отмечается, что день пройдет весьма спокойно. Уровень мощности вспышки не такой сильный, как фиксировался 15 июня. Такая же картина ждет россиян во вторник, 17 июня. При этом неделя всё же окажется не самой простой в смысле магнитной активности. Солнечные вспышки могут происходить в течение всех семи дней, до следующих выходных.