Самая мощная в текущем месяце вспышка зафиксирована на Земле: чем это чревато

На Солнце 15 июня произошла мощная вспышка. Она стала самой сильной в этом месяце. Исследователи предупредили, что россияне могут столкнуться с магнитными бурями. При этом как такового вреда вспышка не несет, рассказали в пресс-службе Института прикладной геофизики.
Исследователи отметили, что явление относится к предпоследнему классу, если говорить о мощности. Сейчас на Солнце фиксируют увеличение активности. Как сообщается, вспышек может быть несколько. Первая из них произошла 15 июня в 02:01 по Москве. Продолжительность вспышки — 18 минут.
Следующее такого рода явление со 100%-ой вероятностью случится в течение нескольких дней, сказано в материале. Предполагаемый уровень мощности новых вспышек — М, то есть предпоследний по силе. Кроме того, есть вероятность самого сильного всплеска на Солнце, «около 20%». По версии ученых, вспышки могут достигнуть и класса Х. Согласно прогнозу, вероятность еще вырастет в течение ближайших дней.
Как уточняется, такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Именно ее вещества способны спровоцировать появление магнитных бурь. Они, в свою очередь, сказываются на состоянии жителей Земли.
Между тем, на Солнце обнаружили четкие полюса. Удивительный факт зафиксировали благодаря космическому аппарату Solar Orbiter. Его запустили сотрудники Европейского космического агентства. Аппарат смог, впервые в истории, сделать снимки южного солнечного полюса. Теперь человечество может научиться предсказывать вспышки и магнитные бури. Как уточняется, на полюсах происходит абсолютный хаос, который отвечает за формирование непредсказуемой картины солнечных вспышек.
Следующую сильную вспышку на Солнце ожидают к шести утра 16 июня. Отмечается, что день пройдет весьма спокойно. Уровень мощности вспышки не такой сильный, как фиксировался 15 июня. Такая же картина ждет россиян во вторник, 17 июня. При этом неделя всё же окажется не самой простой в смысле магнитной активности. Солнечные вспышки могут происходить в течение всех семи дней, до следующих выходных.