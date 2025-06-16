Грозы и жара: штормовые предупреждения в 16 регионах

В городах Астана, Алматы и Шымкент — грозы, местами град и порывистый ветер. Особенно сложная обстановка ожидается в Атырауской области, где жара достигнет +38 °C, а также в горах Алматинской и Жетісу областей, где усилятся ветра и сохранится риск лесных пожаров.