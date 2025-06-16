Грозы и жара: штормовые предупреждения в 16 регионах

По данным синоптиков, в южных областях — Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской — ожидаются грозы и шквалы, порывы ветра до 25 м/с. В горных районах возможны ливни, а в Кызылординской области — пыльные бури. Температура воздуха в дневное время поднимется до +35…+38 °C.
В городах Астана, Алматы и Шымкент — грозы, местами град и порывистый ветер. Особенно сложная обстановка ожидается в Атырауской области, где жара достигнет +38 °C, а также в горах Алматинской и Жетісу областей, где усилятся ветра и сохранится риск лесных пожаров.
Север и центр страны — Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Ұлытау и Абайская области — столкнутся с грозами, градом, туманами и сильным ветром.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях также объявлены предупреждения. В отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность на фоне высокой температуры и ветра.