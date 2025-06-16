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Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов согласился на снижение зарплаты

Она сократилась до 60 млн рублей в сезоне.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Дамир Шарипзянов подписал новый контракт с омским клубом «Авангард» — на этот раз на менее выгодных финансовых условиях. По данным телеграм-канала «ХоккейРу», в предстоящем сезоне зарплата капитана, защитника составит 60 млн рублей. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.

Сегодня Шарипзянов остается ключевым игроком команды: в минувшем сезоне он провел 81 матч, набрав 53 очка (15 голов + 38 передач) при показателе полезности «+25». Всего в КХЛ 30-летний защитник сыграл 545 матчей, получил 234 очка.

Ранее «Авангард» объявил о продлении соглашения с капитаном до конца сезона 2029−2030. Несмотря на уменьшение размера зарплаты одному из лидеров команды, ХК сохранил его на долгосрочной основе.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местный хоккейный клуб подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли, нападающий Александр Волков будет играть в команде минимум три года.