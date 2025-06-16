Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов согласился на снижение зарплаты

Дамир Шарипзянов подписал новый контракт с омским клубом «Авангард» — на этот раз на менее выгодных финансовых условиях. По данным телеграм-канала «ХоккейРу», в предстоящем сезоне зарплата капитана, защитника составит 60 млн рублей. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.