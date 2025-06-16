Поплавская назвала самое страшное наказание для сбежавших из РФ артистов

«А они на самом деле не могли понять только одного, ну, это вот как лошадь идёт в шорах, что там они никому не нужны. Ведь Галкин, там Назаров и же с ними и так далее, и тому подобное, они же выступают перед русскоязычными залами. Но ведь ареал обитания-то, он же маленький. Ну и всё, заработок закончился. Надо искать, где ещё добыть. Вопрос даже не в заработке, а вопрос в том, что им нужно подтверждение своей известности. А её уже нет», — объяснила она.