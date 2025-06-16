Поплавская назвала самое страшное наказание для сбежавших из РФ артистов

Самым страшным наказанием для бежавших из России артистов станет то, что о них забудет публика, отметила в беседе с aif.ru актриса и общественный деятель Яна Поплавская.
«О них забудут, а это действительно всегда самое страшное для людей, которые считали, что они звезды. Еще в 22-м году я написала, что те люди, которые считали, что они звезды, на самом деле, это пыль, в лучшем случае звездная. Это действительно пыль, и оказалось, что не звездная», — сказала она.
Поплавская обратила внимание на то, что Максим Галкин*, Дмитрий Назаров* и другие сбежавшие из России артисты выступают перед русскоязычной публикой.
«А они на самом деле не могли понять только одного, ну, это вот как лошадь идёт в шорах, что там они никому не нужны. Ведь Галкин, там Назаров и же с ними и так далее, и тому подобное, они же выступают перед русскоязычными залами. Но ведь ареал обитания-то, он же маленький. Ну и всё, заработок закончился. Надо искать, где ещё добыть. Вопрос даже не в заработке, а вопрос в том, что им нужно подтверждение своей известности. А её уже нет», — объяснила она.
Ранее Поплавская рассказала, почему сбежавшие в Израиль Галкин*, Пугачева, Макаревич*, Гребенщиков* молчат в своих соцсетях на фоне израильских атак по Ирану.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.