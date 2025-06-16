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Россиян предупредили о неожиданном списании части пенсии с банковских карт

Россияне могут столкнуться с неожиданным списанием части пенсии с банковских карт. Такое действие может быть законным, например, если сумма списывается в счет погашения долгов или в рамках договоренностей с банком.

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Источник: ДЕЙТА

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, это могут быть долги по коммунальным платежам, кредитам, налогам, а также взыскание ущерба за затопление квартиры или ДТП. Взыскание осуществляется на основании исполнительного документа, который может быть направлен взыскателем либо приставу, либо напрямую в банк, где у должника открыт счет, пояснил эксперт.

В первом случае судебный пристав инициирует исполнительное производство и направляет банку постановление о взыскании. Максимальный размер удержания по такому постановлению не должен превышать 50% от суммы, поступающей на карту, уточнил юрист.

Если речь идет о таких обязательствах, как алименты, возмещение вреда здоровью или причиненного преступлением, лимит удержаний увеличивается до 70%.

«Эти ограничения распространяются именно на доходы должника — например, заработную плату или пенсию. Если же третье лицо перечисляет деньги на пенсионную карту для возврата по договору займа или по другим причинам, удержать могут всю сумму», — добавил Черкасов.

Должники имеют право подать заявление о сохранении на счете средств в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения или для определенной социально-демографической группы региона проживания после удержаний. Такое заявление нужно направить либо судебному приставу-исполнителю, либо в банк.

Второй сценарий предполагает (при наличии договоренности с банком) механизм безакцептного списания — клиент дает согласие банку на автоматическое списание средств для оплаты определенных услуг в рамках договора.