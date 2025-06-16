Россиян предупредили о неожиданном списании части пенсии с банковских карт

По его словам, это могут быть долги по коммунальным платежам, кредитам, налогам, а также взыскание ущерба за затопление квартиры или ДТП. Взыскание осуществляется на основании исполнительного документа, который может быть направлен взыскателем либо приставу, либо напрямую в банк, где у должника открыт счет, пояснил эксперт.