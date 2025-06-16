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В Семей орманы установили систему раннего обнаружения пожаров

В государственном природном резервате «Семей орманы» министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин и заместитель акима области Куаныш Сулейменов проинспектировали работу системы обнаружения пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе акимата области Абай.

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Источник: Kapital.kz

«Этот проект представляет собой современное технологическое решение, которое позволяет своевременно предотвращать пожары и оперативно реагировать на них. Система круглосуточно контролирует лесной массив с помощью оптических и тепловизионных камер. Камеры, установленные на мачтах высотой 30 метров, вращаются на 360 градусов и автоматически фиксируют дым и признаки возгорания. При обнаружении угрозы сигнал немедленно передаётся в центр оперативного управления», — поясняется в сообщении акимата.

В будущем систему планируют интегрировать с центром управления министерства по чрезвычайным ситуациям. Это даст возможность контролировать все лесные массивы на республиканском уровне.