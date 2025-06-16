В Семей орманы установили систему раннего обнаружения пожаров

«Этот проект представляет собой современное технологическое решение, которое позволяет своевременно предотвращать пожары и оперативно реагировать на них. Система круглосуточно контролирует лесной массив с помощью оптических и тепловизионных камер. Камеры, установленные на мачтах высотой 30 метров, вращаются на 360 градусов и автоматически фиксируют дым и признаки возгорания. При обнаружении угрозы сигнал немедленно передаётся в центр оперативного управления», — поясняется в сообщении акимата.