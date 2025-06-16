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Уникальный объект туристической инфраструктуры открылся в регионе

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном открытии термального комплекса «Хвоя», расположенного в лесной зоне Бердского залива.

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Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона подчеркнул важность создания современной инфраструктуры гостеприимства в регионе.

«Внутренний туристический поток прирастает с каждым годом — важно поддержать этот интерес к родному краю хорошей, качественной инфраструктурой. Команда “Хвои” это делает своевременно и интересно — гости комплекса получают современные условия для отдыха и оздоровления, и удивительную экзотику, когда в минус 40 градусов, в тайге, можно комфортно купаться в открытой воде. Поздравляю с этим успехом, желаю дальнейшего развития, побольше впечатлений от многочисленных ваших посетителей», — отметил Андрей Травников. Акционер АО «Хвоя» Игорь Ким поблагодарил Губернатора и Правительство Новосибирской области за поддержку проекта.

«Я хочу поблагодарить и сказать большое спасибо Губернатору, Андрею Александровичу, его команде, за искреннее внимание и всеобъемлющую поддержку, необходимую для того, чтобы наш проект состоялся», — сказал он. Новый комплекс вместимостью 500 человек включает в себя водную зону с термальным и детским бассейнами, искусственной рекой и аттракционами, зону саун, СПА-зону, детскую комнату, фуд-корт. Общая площадь акватермального комплекса составляет более 7650 кв. м, в т. ч. площадь зоны питания — 660 кв. м, СПА-зоны — 300 кв. м, саун — 300 кв. м; площадь водной зоны — 1350,0 кв. м.