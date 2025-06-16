Уникальный объект туристической инфраструктуры открылся в регионе

«Я хочу поблагодарить и сказать большое спасибо Губернатору, Андрею Александровичу, его команде, за искреннее внимание и всеобъемлющую поддержку, необходимую для того, чтобы наш проект состоялся», — сказал он. Новый комплекс вместимостью 500 человек включает в себя водную зону с термальным и детским бассейнами, искусственной рекой и аттракционами, зону саун, СПА-зону, детскую комнату, фуд-корт. Общая площадь акватермального комплекса составляет более 7650 кв. м, в т. ч. площадь зоны питания — 660 кв. м, СПА-зоны — 300 кв. м, саун — 300 кв. м; площадь водной зоны — 1350,0 кв. м.