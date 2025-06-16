Экстренная операция спасла жизнь пациентке с кровоизлиянием в мозг в Приморье

В Приморье врачи оказали экстренную помощь 41-летней женщине с геморрагическим инсультом. Пациентку доставили из Находки во Владивосток санитарной авиацией — в состоянии, угрожающем жизни. Врачи первичного сосудистого отделения городской больницы выявили разрыв аневризмы головного мозга и срочно направили её в Региональный сосудистый центр краевой клинической больницы № 1, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.
Нейрохирурги провели высокотехнологичную операцию — эндоваскулярную эмболизацию. Через небольшой прокол в бедренной артерии, под рентген-контролем, в сосуды головного мозга ввели микроспирали, которые перекрыли повреждённую аневризму, исключив повторное кровоизлияние.
Как отметил нейрохирург Сергей Волков, ещё несколько лет назад подобные операции требовали трепанации черепа. Сейчас врачи используют щадящий метод, который позволяет сократить риск осложнений и ускорить восстановление.
После 10 дней в отделении нейрохирургии женщина была выписана.
Напомним, житель Владивостока едва не погиб из-за опухоли в мозжечке — врачи диагностировали опасное образование, которое начало стремительно сдавливать ствол мозга. Благодаря срочной операции, проведённой в тысячекоечной больнице, 60-летнего пациента удалось спасти.