Экстренная операция спасла жизнь пациентке с кровоизлиянием в мозг в Приморье

В Приморье врачи оказали экстренную помощь 41-летней женщине с геморрагическим инсультом. Пациентку доставили из Находки во Владивосток санитарной авиацией — в состоянии, угрожающем жизни. Врачи первичного сосудистого отделения городской больницы выявили разрыв аневризмы головного мозга и срочно направили её в Региональный сосудистый центр краевой клинической больницы № 1, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.