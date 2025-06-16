Иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Об этом 15 июня сообщило иранское агентство Tasnim. В Telegram-канале издания утверждается, что аэропорт был атакован.
«Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был поражен иранской ракетой», — говорится в сообщении.
По информации израильской телекомпании KAN, в результате ударов также пострадали два здания в районе Хайфы на севере страны. Других деталей происшествия и информации и пострадавших не приводится.
Напомним, израильские вооруженные силы в ночь на 13 июня инициировали масштабную военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев». Согласно официальному заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиаудары наносились по ключевым объектам иранской ядерной программы и военной инфраструктуре.
Поводом для атак стали данные разведки о приближении Ирана к созданию ядерного оружия. Удары наносились по различным регионам, включая Тегеран и ядерный центр в Натанзе. Иранские СМИ сообщили о гибели высокопоставленных военных, включая главу Генштаба Мохаммада Багери, а также группы ученых-ядерщиков.
Израиль ввел режим чрезвычайного положения, закрыл воздушное пространство и перевел больницы на усиленный режим работы. Граждан призвали выполнять указания органов обороны.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля военным преступлением. Вскоре более 150 иранских беспилотников направились к Израилю через воздушное пространство Ирака. Зетем йеменские хуситы также нанесли удар по израильским объектам в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковые ракеты «Палестина-2».
Глава иранского МИД заявил, что Израиль своими атаками пытается сорвать переговоры Ирана и США. По его словам, в ходе шестого раунда переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегеран собирается «представить собственное предложение», способное «открыть путь к достижению соглашения».
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия выступает решительно против поддержки Западом военной агрессии Израиля. Подобное приведет к созданию нового очага напряжений.