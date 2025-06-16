Трамп вновь продемонстрировал решительность в отношении мигрантов: он требует жестких мер

Американский лидер Дональд Трамп обратился к службе иммиграционно-таможенного контроля (ICE) с новым требованием. Он считает, что нынешних мер по борьбе с нелегалами недостаточно. Хозяин Белого дома призвал расширить усилия по депортации. Так Дональд Трамп написал в посте в своей социальной сети.