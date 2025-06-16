Трамп вновь продемонстрировал решительность в отношении мигрантов: он требует жестких мер

Американский лидер Дональд Трамп обратился к службе иммиграционно-таможенного контроля (ICE) с новым требованием. Он считает, что нынешних мер по борьбе с нелегалами недостаточно. Хозяин Белого дома призвал расширить усилия по депортации. Так Дональд Трамп написал в посте в своей социальной сети.
Президент США заявил, что работники ICE помогли в проведении масштабной операции по массовой депортации нелегалов. Однако он потребовал продолжить выдворение мигрантов из страны.
«Мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк», — обратился к ICE Дональд Трамп.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь провели телефонный разговор. Хозяин Белого дома в ходе диалога назвал ситуацию на Ближнем Востоке тревожной, но признал эффективность ударов Израиля по Ирану. Владимир Путин осудил военную операцию Иерусалима.