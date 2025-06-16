Форвард Владимир Ткачёв останется в омском «Авангарде»

Форвард хоккейного клуба «Авангард» Владимир Ткачёв продолжит выступать за команду из Омска. Об этом заявил его агент Шуми Бабаев в комментарии «Матч ТВ».
Агент отметил, что никаких переговоров о переходе или расставании с игроком не велось и не ведётся. По его словам, если бы клуб планировал расстаться с Ткачёвым, о таком решении сообщили бы заранее.
«Я разговаривал с Сопиным (генеральный менеджер “Авангарда”) и задал ему вопрос: “Планируете ли вы какие‑то действия в отношении Владимира?”. Мне было сказано: “Нет. Он игрок нашего клуба, и никаких действий мы предпринимать не планируем”», — рассказал агент.
Сам хоккеист, как отмечает Бабаев, не стремился менять команду. Владимир Ткачёв — один из немногих местных игроков, которые остались в составе, и уезжать из Омска для него не было причины.
«У него еще пять лет контракта, поэтому никаких препятствий я не вижу», — подчеркнул агент.
Таким образом, вопрос о будущем Владимира Ткачёва в «Авангарде» снят — хоккеист останется в Омске и продолжит играть за родную команду.