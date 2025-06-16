У новосибирца арестовали апартаменты за долг в 7 млн рублей

40-летний житель Новосибирской области задолжал физическому лицу 7 млн рублей по договору займа. Погашать долг он не спешил, поэтому кредитор обратился за помощью. Исполнительный документ поступил к судебным приставам. Помимо этого, на горожанина возбуждено еще семь исполнительных производств на общую сумму 398 тысяч рублей. Из-за этих долгов у новосибирца арестовали апартаменты в бизнес-центре на Титова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
— За должником зарегистрированы апартаменты в 84,9 квадратных метра. Судебный пристав-исполнитель вышла в адрес недвижимого имущества. На месте никого из сотрудников не оказалось. Двери были закрыты. В присутствии понятых сотрудник органов принудительного исполнения наложила арест на недвижимость, — уточнили в пресс-службе.
Если новосибирец в ближайшее время не погасит долг, то его недвижимость оценят и выставят на продажу. К слову, апартаменты, по предварительным данным, оцениваются в 11 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы полностью погасить задолженность.