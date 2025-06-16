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Таинственный голый мужчина возник ниоткуда в поле рядом с деревней

В ЮАР жители деревни Мбаула в провинции Лимпопо стали свидетелями необычайной картины: на поле вблизи их поселения был обнаружен таинственный незнакомец, полностью лишенный одежды.

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В ЮАР жители деревни Мбаула в провинции Лимпопо стали свидетелями необычайной картины: на поле вблизи их поселения был обнаружен таинственный незнакомец, полностью лишенный одежды.

Загадочное происшествие имело место 10 июня 2025 года в окрестностях деревни Мбаула, неподалеку от города Гияни. Ранним утром местные жители заметили в поле абсолютно нагого мужчину. Появление неизвестного осталось незамеченным. Он стоял среди травы, не реагируя на попытки вступить с ним в диалог. Об этом сообщает издание Tzaneen Voice.

Сельчане из Мбаула обратили внимание на то, что тело мужчины было покрыто неким веществом, напоминающим лосьон. Версии относительно личности незнакомца разделились. Одни предположили наличие у него ментальных расстройств, другие же выразили мнение, что он стал жертвой колдовского обряда.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов предпринимают усилия по установлению личности мужчины. Они обратились к местным жителям с просьбой воздержаться от распространения необоснованных слухов, касающихся данного инцидента.

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