Таинственный голый мужчина возник ниоткуда в поле рядом с деревней

Сельчане из Мбаула обратили внимание на то, что тело мужчины было покрыто неким веществом, напоминающим лосьон. Версии относительно личности незнакомца разделились. Одни предположили наличие у него ментальных расстройств, другие же выразили мнение, что он стал жертвой колдовского обряда.