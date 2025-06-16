В Иркутске 16 июня в некоторых дома отключат свет

16 июня в некоторых домах Иркутска произойдет плановое отключение света. Специалисты будут работать на электрических сетях в Октябрьском, Ленинском и Правобережном округах города. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Свет38».
В Правобережном округе плановое отключение коснется домов на улицах Горького, Канадзавы, Карла Маркса, Ленина, Литвинова, Марата, Российской и других. А в Ленинском округе до 17 часов света не будет на улицах Тельмана, Рабоче-крестьянской и Розы Люксембург.
— В Октябрьском районе уже частично прекратили электроснабжение. Под отключение попала часть домов на Байкальской, Дыбовского и Ширямова, — уточняют в сообщении.
Специалисты уже выехали на место для устранения причин отключения. Все адреса и время, когда света не будет, можете посмотреть в сообщении официального источника по ссылке.