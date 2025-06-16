В Иркутске 16 июня в некоторых дома отключат свет

В Правобережном округе плановое отключение коснется домов на улицах Горького, Канадзавы, Карла Маркса, Ленина, Литвинова, Марата, Российской и других. А в Ленинском округе до 17 часов света не будет на улицах Тельмана, Рабоче-крестьянской и Розы Люксембург.