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В Иркутске 16 июня в некоторых дома отключат свет

Специалисты проведут плановые работы на электрических сетях.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

16 июня в некоторых домах Иркутска произойдет плановое отключение света. Специалисты будут работать на электрических сетях в Октябрьском, Ленинском и Правобережном округах города. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Свет38».

В Правобережном округе плановое отключение коснется домов на улицах Горького, Канадзавы, Карла Маркса, Ленина, Литвинова, Марата, Российской и других. А в Ленинском округе до 17 часов света не будет на улицах Тельмана, Рабоче-крестьянской и Розы Люксембург.

— В Октябрьском районе уже частично прекратили электроснабжение. Под отключение попала часть домов на Байкальской, Дыбовского и Ширямова, — уточняют в сообщении.

Специалисты уже выехали на место для устранения причин отключения. Все адреса и время, когда света не будет, можете посмотреть в сообщении официального источника по ссылке.