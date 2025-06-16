В Астане снизят скорость на дорогах и добавят новые знаки

Что касается изменения ограничений скорости, в полиции напомнили: в населенных пунктах движение разрешено со скоростью не более 60 километров в час, в жилых зонах и дворах — до 20 километров в час. Исключение — участки с особыми режимами, где знаками разрешено двигаться быстрее, но не более 90 километров в час.