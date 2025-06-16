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В Астане снизят скорость на дорогах и добавят новые знаки

В Астане установят более 80 новых дорожных знаков. Кроме того, на некоторых участках могут снизить скоростной режим, передает Tengri Auto.

Как создавалась новая Россия
Источник: depositphotos.com

Где установят дорожные знаки

В полиции пояснили, что новые дорожные знаки устанавливают после обследования улиц, если на каких-то участках требуется изменить схему движения.

При этом учитываются конфигурация и геометрические параметры отдельных участков дорог, интенсивность транспортного и пешеходного потока, необходимость обеспечения безопасных и комфортных условий для всех участников движения. На основании вышеуказанных критериев принимается решение о применении необходимых дорожных знаков.

сообщили в департаменте полиции отвечая на официальный запрос

С начала года сотрудники управления административной полиции уже провели более 150 обследований улично-дорожной сети. По их итогам выдано предписание на установку дорожных знаков более чем на 80 участках.

В их числе — улицы Айнакол, Каныша Сатпаева, Кабанбай батыра, Улы Дала, Сыганак, Туран и другие. Меры по изменению организации дорожного движения принимаются с учетом обращений граждан и анализа ситуации на конкретных участках дорог. Данная работа продолжается на ежедневной основе.

отметили в ведомстве

Какие знаки заменят или демонтируют

В полиции сообщили, что демонтаж или замена действующих знаков также предусмотрены в этом году.

А именно те дорожные знаки, которые не соответствуют национальному стандарту (например, поврежденные или установленные без согласования).

Кроме того, при проведении обследований выявляются факты установки знаков без согласования с управлением и местным исполнительным органом. Такие знаки также демонтируются.

пояснили в ведомстве

Изменится ли скоростной режим

Что касается изменения ограничений скорости, в полиции напомнили: в населенных пунктах движение разрешено со скоростью не более 60 километров в час, в жилых зонах и дворах — до 20 километров в час. Исключение — участки с особыми режимами, где знаками разрешено двигаться быстрее, но не более 90 километров в час.

Однако на отдельных участках, вблизи школ и мест массового скопления людей, скорость могут снизить до 40 или 20 километров в час.

Решение об увеличении порога разрешенной скорости, как правило, принимается на дорогах без жилой застройки и тех, что соединяют отдаленные жилые массивы.

добавили в полиции