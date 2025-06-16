Дандыкин: ВС РФ используют кроссовые мотоциклы для быстрых штурмов

Использование мотоциклов в зоне спецоперации несет серьезные риски, особенно в условиях открытой местности. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Использование мотоциклов в зоне спецоперации — это тема уже довольно распространенная. Особенно востребованы кроссовые мотоциклы. Насколько я знаю, мои знакомые тоже занимались доставкой гуманитарной помощи на таких мотоциклах. Живучесть у них не слишком высокая, а мы все понимаем, что условия тяжелые: кочки, пересеченная местность. Обычно на таком мотоцикле передвигается один боец, максимум двое», — рассказал эксперт.
Дандыкин также указал на ряд рисков, с которыми сталкиваются бойцы при использовании мотоциклов. По его словам, такая тактика требует быстрой реакции и отличного владения транспортом.
«Риски, конечно, есть, особенно на открытых участках, где не удается скрыться, например в степях. Сейчас мы уже зашли в Днепропетровскую область, а там как раз степь, поэтому маневрировать сложно. Но все решает скорость и умение: кто кого обманет или обойдет. Мотоциклы дают преимущество в скорости, но это требует высокого мастерства от бойца, в том числе навыков вождения и управления таким транспортом», — отметил он.
Ранее в Минобороны сообщали о штурме населенного пункта Петровское в ДНР, в ходе которого российские военные применили мотоциклы для отвлекающего маневра.
Мотоциклисты отвлекали внимание украинских FPV-дронов, обеспечивая продвижение штурмовых групп. Для защиты от атак дронов военнослужащие использовали переносные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые несли с собой на мотоциклах. Это помогло частично обезвредить беспилотники противника.
Отмечено, что украинские силы пытались нанести удары по мотоциклистам артиллерией, однако высокая скорость передвижения позволила избежать поражения.