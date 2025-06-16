Baza: 16 человек погибли в результате иранских ракетных ударов по городам Израиля

С начала конфликта в результате ракетных ударов Ирана по городам Израиля погибли 16 человек. По информации местных СМИ, из Ирана было выпущено около тридцати снарядов, из которых не менее девяти достигли своих целей.
В Тель-Авиве одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, что привело к многочисленным травмам среди местных жителей. Также в трех районах города возникли пожары.
Ранее сообщалось о попадании снаряда в Хайфу, где после повреждения электростанции произошел сбой в электроснабжении.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что обстрелял израильскую авиабазу «Наватим», расположенную в Негеве, передает Telegram-канал Baza.
Ранее армия Израиля сообщила о зафиксированном запуске ракет с территории Ирана и начале их перехвата. Жителям рекомендовано немедленно укрыться в убежищах.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».