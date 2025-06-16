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Baza: 16 человек погибли в результате иранских ракетных ударов по городам Израиля

С начала конфликта в результате ракетных ударов Ирана по городам Израиля погибли 16 человек. По информации местных СМИ, из Ирана было выпущено около тридцати снарядов, из которых не менее девяти достигли своих целей.

Как создавалась новая Россия

С начала конфликта в результате ракетных ударов Ирана по городам Израиля погибли 16 человек. По информации местных СМИ, из Ирана было выпущено около тридцати снарядов, из которых не менее девяти достигли своих целей.

В Тель-Авиве одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, что привело к многочисленным травмам среди местных жителей. Также в трех районах города возникли пожары.

Ранее сообщалось о попадании снаряда в Хайфу, где после повреждения электростанции произошел сбой в электроснабжении.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что обстрелял израильскую авиабазу «Наватим», расположенную в Негеве, передает Telegram-канал Baza.

Ранее армия Израиля сообщила о зафиксированном запуске ракет с территории Ирана и начале их перехвата. Жителям рекомендовано немедленно укрыться в убежищах.

Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».