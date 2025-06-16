Священник Портнов объяснил, как правильно одеваться в церковь женщинам

«Что касаемо волос, то ситуация примерно аналогичная. На Руси распущенные волосы в определенный исторический период указывали на то, что девушка — представительница древнейшей профессии. Одна или две косы демонстрировали брачный статус. Сегодня, конечно, на это никто так не смотрит, и в целом это не имеет принципиального значения», — объяснил настоятель храма.