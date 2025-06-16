Священник Портнов объяснил, как правильно одеваться в церковь женщинам

С православной точки зрения одежда должна быть максимально закрытой, отметил в разговоре с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов, отвечая на вопрос о дресс-коде для посещения храма.
Он отметил, церковное восприятие так или иначе подстраивается под изменяющуюся моду и учитывает национальные и местные особенности. По его словам, когда 100 лет назад считалось дурным тоном ходить в платке, то для женщин было нормой прийти в храм в шляпке.
«Что касаемо волос, то ситуация примерно аналогичная. На Руси распущенные волосы в определенный исторический период указывали на то, что девушка — представительница древнейшей профессии. Одна или две косы демонстрировали брачный статус. Сегодня, конечно, на это никто так не смотрит, и в целом это не имеет принципиального значения», — объяснил настоятель храма.
Объясняя православную точку зрения на то, какой должна быть правильная одежда, священник подчеркнул, что она должна быть целомудренной, максимально закрытой и у мужчин, и у женщин.
«Шорты, сланцы, маечки, открытые топики и тому подобные вещи неуместны в храме», — рассказал он.
При этом священнослужитель подчеркнул, что даже в такой неподходящей одежде, если есть необходимость, человек имеет полное право переступить порог храма.
«По идее, церковный служащий не должен в таких случаях делать никаких замечаний», — объяснил он, добавив, что сейчас в храмах зачастую есть специальные юбки для женщин, если они пришли в брюках.
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