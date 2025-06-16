Бросился в воду от страха: в Приморье спасли дикого оленя после нападения собак

В посёлке Козьмино специалисты охотнадзора спасли молодого пятнистого оленя с травмированной ногой. Животное заметили недалеко от лодочных гаражей на территории базы — по предварительным данным, ранения олень получил после нападения собак, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал «Минприроды 25» (18+).
На место прибыли охотоведы, но операция по спасению осложнилась: испуганное животное бросилось в сторону моря и прыгнуло в воду. Благодаря слаженной работе специалистов и помощи неравнодушных жителей оленя удалось вытащить из воды.
После осмотра было принято решение перевезти его в центр реабилитации диких животных «Тигр». Там животному оказали помощь и поместили в загон, где оно будет восстанавливаться под наблюдением специалистов.