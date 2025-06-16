Выпускники школ Владивостока показали блестящие результаты на ЕГЭ по русскому языку

Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока уточняют, что семь выпускников получили на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Всего в столице Приморья этот экзамен сдавали 3296 человек, из которых 2734 — выпускники муниципальных школ города.
«Сто баллов за экзамен по русскому языку получили выпускники гимназии № 1, школ № 7, 51, 74, 81, лицея “Технический”, университетской школы ДВФУ. 17 участников ЕГЭ получили по русскому языку по 97 баллов», — уточняют в профильном управлении администрации Владивостока.
Более 80 баллов за экзамен удалось получить 361 человеку. Средний балл в столице Приморья составляет 60, тогда как по региону — чуть меньше, 57.
Во всем Приморье наивысший балл за ЕГЭ по русскому языку набрали 13 выпускников.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по математике — 3 выпускника Владивостока справились с экзаменом на 100 баллов. Всего на счету владивостокских выпускников 22 стобалльных результата.
Как уточняют специалисты министерства образования Приморского края, в 2025 году в регионе 504 выпускника из почти четырех тысяч сдающих получили больше 80 баллов по профильной математике. При этом наивысшего результата достигли только выпускники школ Владивостока.