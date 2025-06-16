Выпускники школ Владивостока показали блестящие результаты на ЕГЭ по русскому языку

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по математике — 3 выпускника Владивостока справились с экзаменом на 100 баллов. Всего на счету владивостокских выпускников 22 стобалльных результата.

Как уточняют специалисты министерства образования Приморского края, в 2025 году в регионе 504 выпускника из почти четырех тысяч сдающих получили больше 80 баллов по профильной математике. При этом наивысшего результата достигли только выпускники школ Владивостока.