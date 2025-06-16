В Енисейском районе медведь «наблюдал» за курами через забор

В селе Епишино Енисейского района Красноярского края местные жители столкнулись с неожиданным гостем — медведем, который пришёл в населённый пункт и вызвал беспокойство. Издание «Енисей-Информ» сообщает, что на фотографиях, сделанных местными жителями, видно, как медведь, опершись на забор, внимательно наблюдает за курами, гуляющими во дворе. В публикации отмечается, что это выглядит мило, так как любопытный мишка смотрит на курочек. Снимок был сделан утром на улице Спортивной.