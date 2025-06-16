В Енисейском районе медведь «наблюдал» за курами через забор

В селе Епишино Енисейского района Красноярского края местные жители столкнулись с неожиданным гостем — медведем, который пришёл в населённый пункт и вызвал беспокойство у жителей. Об этом сообщает издание «Енисей-Информ».
В селе Епишино Енисейского района Красноярского края местные жители столкнулись с неожиданным гостем — медведем, который пришёл в населённый пункт и вызвал беспокойство. Издание «Енисей-Информ» сообщает, что на фотографиях, сделанных местными жителями, видно, как медведь, опершись на забор, внимательно наблюдает за курами, гуляющими во дворе. В публикации отмечается, что это выглядит мило, так как любопытный мишка смотрит на курочек. Снимок был сделан утром на улице Спортивной.
Однако радость от встречи с дикой природой быстро сменилась тревогой. Местные жители выражают опасения выходить на улицу, так как медведи уже третий день бродят по селу.
Издание добавляет, что полиция приезжает, но на данный момент единственное, что остаётся епишинцам — это быть осторожными и следить за обстановкой.
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