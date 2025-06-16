Скончался британский музыкант Джон Плейн

Ушел из жизни Джон Плейн, гитарист и вокалист группы The Boys, являвшейся одним из ключевых проектов первой волны британского панк-рока.
Уточняется, что Плейн скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщило издание ABC Nyheter.
Этот коллектив был сформирован в 1976 году в Лондоне, прекратил свое существование в 1982 году, а в 1999 году музыканты решили воссоединиться. В январе 1977 года группа заключила контракт, став единственным на тот момент британским панк-коллективом, имевшим официальное соглашение с лейблом. В том же году был выпущен их дебютный одноименный альбом.
Коммерческий успех группы оказался относительно скромным, однако сложно переоценить то влияние, которое The Boys оказали на развитие жанра.
Любители музыки также могут знать Джона по его работе в фильмах Looking for Johnny — документальной ленте о Джонни Сандерсе, одном из пионеров панк-рок гитары (умер в возрасте 38 лет в 1991 году), и Sad Vacation — фильме о последних днях Сида Вишеса (умер в 21 год в 1979 году).
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