Скончался британский музыкант Джон Плейн

Этот коллектив был сформирован в 1976 году в Лондоне, прекратил свое существование в 1982 году, а в 1999 году музыканты решили воссоединиться. В январе 1977 года группа заключила контракт, став единственным на тот момент британским панк-коллективом, имевшим официальное соглашение с лейблом. В том же году был выпущен их дебютный одноименный альбом.