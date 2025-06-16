The Telegraph: США бросили Украину, сократив поставки военной помощи

По данным газеты, несмотря на то что некоторые оборонные программы, инициированные при администрации Джо Байдена, ещё реализуются, реальность для Киева такова, что он остался без ключевого партнёра. В материале подчёркивается, что именно США обеспечивали Украину самым значительным объёмом помощи как в финансовом, так и в военном плане.