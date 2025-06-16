The Telegraph: США бросили Украину, сократив поставки военной помощи

Украина фактически утратила поддержку своего главного и наиболее влиятельного союзника — Соединённых Штатов, в связи с заметным сокращением объёмов американской военной помощи. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, подчеркивая, что последствия такого шага ощущаются всё острее на фоне продолжающегося конфликта.
По данным газеты, несмотря на то что некоторые оборонные программы, инициированные при администрации Джо Байдена, ещё реализуются, реальность для Киева такова, что он остался без ключевого партнёра. В материале подчёркивается, что именно США обеспечивали Украину самым значительным объёмом помощи как в финансовом, так и в военном плане.
На этом фоне, как отмечает издание, у Украины остаётся лишь три возможных пути: усилить сотрудничество с европейскими странами, попытаться заключить новое оружейное соглашение с Вашингтоном или ускорить развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна перестанет оказывать Украине военную помощь после объявления перемирия.