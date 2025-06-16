Дандыкин: ВСУ копируют почти все боевые тактики российской армии

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно перенимают приемы и тактические новшества, которые применяют российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он также подчеркнул, что часть боевых тактик и приемов, применяемых за три года СВО, ни разу не раскрывалась в СМИ, чтобы противник не успел к ним адаптироваться.
«Есть вещи, о которых нельзя говорить публично, ведь украинская сторона тут же копирует. Они отслеживают все: от применения оптоволоконных БПЛА до простых, казалось бы, решений вроде защитных “мангалов”. Что-то и наши перенимают у них, но это крайне редко бывает, в основном происходит наоборот», — рассказал Дандыкин.
Он подчеркнул, что многие новые тактики сначала проходят длительное испытание на практике, и только после этого могут быть раскрыты широкой публике.
Ранее в Минобороны сообщали о штурме населенного пункта Петровское в ДНР, в ходе которого российские военные применили мотоциклы для отвлекающего маневра.
Мотоциклисты отвлекали внимание украинских FPV-дронов, обеспечивая продвижение штурмовых групп. Для защиты от атак дронов военнослужащие использовали переносные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые несли с собой на мотоциклах. Это помогло частично обезвредить беспилотники противника.
Отмечено, что украинские силы пытались нанести удары по мотоциклистам артиллерией, однако высокая скорость передвижения позволила избежать поражения.