Дандыкин: ВСУ копируют почти все боевые тактики российской армии

«Есть вещи, о которых нельзя говорить публично, ведь украинская сторона тут же копирует. Они отслеживают все: от применения оптоволоконных БПЛА до простых, казалось бы, решений вроде защитных “мангалов”. Что-то и наши перенимают у них, но это крайне редко бывает, в основном происходит наоборот», — рассказал Дандыкин.