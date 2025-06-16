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Иран ударил по Израилю десятками ракет, горит электроподстанция в Хайфе

Армия обороны ЦАХАЛ утром 16 июня сообщила об ударах по Хайфе, в центре Израиля пропал свет.

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Источник: Комсомольская правда

Утром 16 июня Иран вновь нанес удар по Хайфе. В результате часть населения Израиля осталась без электричества. О ракетном запуске предупредили в Армии обороны ЦАХАЛ. Жителей призвали укрыться в защищенных помещениях, пишет NourNews.

Снаряды атаковали электроподстанцию, находящуюся в Хайфе. После взрыва на объекте разгорелся пожар. Электричества нет в центральной части Израиля, отмечает издание.

Кроме того, сообщается о расположении вблизи подстанции нефтеперерабатывающего завода и иных производств. Официальные лица не подтверждали попаданий по указанным объектам. Известно о 29 пострадавших после ночной атаки Ирана.

Между тем, журналисты Reuters сообщили, что Израилю, вероятно, не удалось согласовать с США ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. План Иерусалима сорван.