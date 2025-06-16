В районе ядерного объекта Ирана произошло землетрясение: подробности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атаки были направлены против иранской ядерной инфраструктуры. Более того, премьер Израиля отметил, что изначально операция против Тегерана была запланирована на апрель 2025 года. Что именно помешало ее провести в назначенное время, он не уточнил.