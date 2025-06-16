В районе ядерного объекта Ирана произошло землетрясение: подробности

В провинции Кум на севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5. По данным Иранского сейсмологического центра, подземные толчки произошли в 23:35 по местному времени (23:05 мск) 15 июня. Эпицентр находился в районе ядерного объекта в Фордо на глубине 10 километров.
Фордо — второй по значимости центр по обогащению урана в Иране, большая часть которого расположена под землей.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Среди пораженных целей — штаб-квартира КСИР в Тегеране. В результате погиб командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами и несколько ядерных специалистов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атаки были направлены против иранской ядерной инфраструктуры. Более того, премьер Израиля отметил, что изначально операция против Тегерана была запланирована на апрель 2025 года. Что именно помешало ее провести в назначенное время, он не уточнил.
В Организации по атомной энергии Ирана отметили, что МАГАТЭ больше не может считаться надежным и объективным международным органом после атак Израиля на ядерные объекты Ирана. Это происшествие стало провалом для агентства, поскольку гендиректор Рафаэль Гросси не смог должным образом выполнить свои обязанности и обеспечить профессиональную и беспристрастную работу МАГАТЭ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонной беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи сообщил, что Москва осуждает атаки Израиля по территории Ирана. Он добавил, что правительство РФ по-прежнему готово поддерживать усилия по мирному разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы и способствовать снижению напряженности в отношениях между Ираном и Израилем.