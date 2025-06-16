Актауский водолаз очистил более километра морского дна Каспия

Работы он провёл на глубине 8−10 метров, собрав полный мешок мусора. По его словам, чаще всего на морском дне встречаются пластиковые бутылки, пакеты и пищевые отходы.
У нас, у водолазов Актау, есть специальный чат, где мы координируем такие акции. Подобные уборки провожу не только я — многие из нас стараются внести свой вклад в чистоту Каспия, — рассказал Канат Абдиев. — Но, конечно, хотелось бы, чтобы мусора было меньше. Поэтому призываю всех жителей беречь море и уважать окружающую среду.
Интересно, что несмотря на регулярные подводные рейды, сам Канат редко делится ими в соцсетях. Для него это не способ прославиться, а дело совести.