Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актауский водолаз очистил более километра морского дна Каспия

В Актау местный водолаз Канат Абдиев собственными силами провёл подводную уборку и очистил участок Каспийского моря протяжённостью 1270 метров, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Работы он провёл на глубине 8−10 метров, собрав полный мешок мусора. По его словам, чаще всего на морском дне встречаются пластиковые бутылки, пакеты и пищевые отходы.

У нас, у водолазов Актау, есть специальный чат, где мы координируем такие акции. Подобные уборки провожу не только я — многие из нас стараются внести свой вклад в чистоту Каспия, — рассказал Канат Абдиев. — Но, конечно, хотелось бы, чтобы мусора было меньше. Поэтому призываю всех жителей беречь море и уважать окружающую среду.

Интересно, что несмотря на регулярные подводные рейды, сам Канат редко делится ими в соцсетях. Для него это не способ прославиться, а дело совести.