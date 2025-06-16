Актауский водолаз очистил более километра морского дна Каспия

У нас, у водолазов Актау, есть специальный чат, где мы координируем такие акции. Подобные уборки провожу не только я — многие из нас стараются внести свой вклад в чистоту Каспия, — рассказал Канат Абдиев. — Но, конечно, хотелось бы, чтобы мусора было меньше. Поэтому призываю всех жителей беречь море и уважать окружающую среду.