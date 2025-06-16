Стоимость проезда на трех маршрутах в Хабаровске вырастет до 60 рублей

Управление промышленности, транспорта и связи Хабаровского края сообщило о поступлении уведомлений от перевозчиков о повышении стоимости проезда по нерегулируемым тарифам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 18 июня тариф на маршрут № 52−1, обслуживаемый ООО «Автогаз», составит 60 рублей. Также индивидуальный предприниматель З. М. Бабаева уведомила о повышении платы за проезд с 26 июня по маршрутам №№ 82−2 и 85−3 — тариф на них также составит 60 рублей.
Изменения вносятся в соответствии с действующим порядком информирования, утвержденным постановлением правительства Хабаровского края.