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Набережная, школа и спорткомплекс: что появится на месте легендарного рынка во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня, ФедералПресс. Власти Приморского края запустили процесс комплексного развития значительной территории в районе Спортивной во Владивостоке. Как сообщили в правительстве региона, председатель правительства Приморского края Вера Щербина подписала соответствующее постановление, касающееся района рынка на улице Спортивной.

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Источник: Freepik

«Документ устанавливает перечень капитальных объектов, которые необходимо снести или реконструировать, определяет основные виды разрешенного использования земельных участков и прочие параметры проекта КРТ на площади 14,77 гектара», — говорится в постановлении.

Согласно планам, на реализацию всего проекта КРТ в районе Спортивной отведено до 12 лет. Отсчет этого срока начнется с момента выбора инвестора через аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории.

Ранее власти анонсировали, что победитель торгов возведет на этом участке школу на 490 учеников, детский сад на 300 мест, многофункциональный спортивный комплекс, открытый стадион, беговые дорожки, а также современный фермерский рынок. Кроме того, в обязанности инвестора войдет благоустройство набережной реки Объяснения.

Напомним, в настоящее время завершается демонтаж рынка на Спортивной. Ранее стало известно, что на его месте могут появиться жилые многоэтажки.