Набережная, школа и спорткомплекс: что появится на месте легендарного рынка во Владивостоке

«Документ устанавливает перечень капитальных объектов, которые необходимо снести или реконструировать, определяет основные виды разрешенного использования земельных участков и прочие параметры проекта КРТ на площади 14,77 гектара», — говорится в постановлении.
Согласно планам, на реализацию всего проекта КРТ в районе Спортивной отведено до 12 лет. Отсчет этого срока начнется с момента выбора инвестора через аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории.
Ранее власти анонсировали, что победитель торгов возведет на этом участке школу на 490 учеников, детский сад на 300 мест, многофункциональный спортивный комплекс, открытый стадион, беговые дорожки, а также современный фермерский рынок. Кроме того, в обязанности инвестора войдет благоустройство набережной реки Объяснения.
Напомним, в настоящее время завершается демонтаж рынка на Спортивной. Ранее стало известно, что на его месте могут появиться жилые многоэтажки.