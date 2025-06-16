Поплавская рассказала о самой большой ошибке Назарова

«Вспомните того же самого Назарова*. Хороший актер. Я всегда предпочитаю говорить честно. Он очень хороший актер и у него счастливо складывалась тут судьба, он был востребован, известен. А там он оказался, действительно, никому не нужен по одной простой причине, что язык — это якорь. Это якорь, который тебя держит, и ты никуда от этого не денешься. Ты можешь отказаться от всего. Но дело в том, что ты же не можешь отказаться, как бы ты этого ни хотел, от языка, на котором тебя научили разговаривать, на котором ты читал книжки, на котором ты общался. Там ты всегда будешь иноязычным, а это уже все, это минус для такой профессии», — объяснила Поплавская.